Супруга президента Сербии приняла в Белграде жену Зеленского

Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара Вучич приняла в Белграде жену украинского лидера Владимира Зеленского Елену Зеленскую. Об этом сообщило агентство Танюг.

Отмечается, что встреча прошла в присутствии министров иностранных дел Сербии и Украины. Первых леди сопровождали глава сербского МИД Марко Джурич и его украинский коллега Дмитрий Кулеба, а также посол Украины Владимир Толкач.

Жены президентов осмотрели белградскую городскую библиотеку, в том числе собрание украинской литературы, получили членские карты и ознакомились с экспозицией археологических находок римской эпохи.

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Елена Зеленская и Тамара Вучич обошли Белградскую крепость и прилегающий Калемегданский парк с памятником «Благодарности Франции» за помощь Сербии в Первой мировой войне. Агентство рассказало, что с апреля в сербской столице доступен аудиогид на украинском языке по историческим местам.

Также в присутствии первых леди в ректорате Университета в Белграде было подписано соглашение о сотрудничестве с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко в образовательной, научной и культурной сфере.

В декабре Елена Зеленская призвала Запад продолжать поддержку Украины. По ее словам, замедление темпов оказания помощи представляет для страны смертельную опасность.