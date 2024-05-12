В Берлине прокомментировали идею сбивать ракеты России силами НАТО

Глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених назвал безответственными и чрезвычайно опасными предложения немецких парламентариев отражать российские авиаудары над Украиной силами НАТО. Такой комментарий он дал газете Tagesspiegel.

«Желание защитить воздушное пространство Украины посредством развёртывания НАТО означает отказ от принципа, согласно которому мы не хотим активно вмешиваться в войну. Я считаю подобные предложения безответственными и чрезвычайно опасными», — заявил Мютцених.

По мнению депутата, это было бы «игрой с огнём» и «именно тем, чего хочет Путин».

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Как ранее писало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, несколько немецких парламентариев поддержали идею применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.