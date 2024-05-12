Зеленский назвал цель Харьковской операции ВС РФ

Зеленский прокомментировал наступление российской армии на позиции ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

В воскресном в вечернем обращении Зеленский заявил, что в Харьковской области продолжаются оборонительные бои «на значительной части нашей пограничной полосы». По его словам, бойцы российской армии «пытаются закрепиться в ряде сел, которые раньше находились в серой зоне».

Зеленский считает, что замысел наступления ВС РФ в Харьковской области состоит в том, чтобы «растянуть силы ВСУ».

Ранее с похожим утверждением выступила военный обозреватель Sky News Дебора Хейнс. Она заявила, что Россия успешно атакует уже три дня, и Киев вынужден «растягивать и без того недостаточно укомплектованные и плохо вооруженные силы».

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Представители ВСУ жалуются на отсутствие укреплений и минных полей в Харьковской области, и считают, что коррупционеры украли средства, выделенные на их оборудование.

Минобороны РФ сообщило об освобождении в эти выходные 9 населенных пунктов в Харьковской области и продвижении ВС РФ вглубь обороны противника.