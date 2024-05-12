Соединенные Штаты делают все, что от них зависит, чтобы ускорить отправку пакетов военной помощи на Украину, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS News.

Блинкен выразил уверенность в том, что не только Вашингтон, но и Евросоюз стремится как можно быстрее отправить ВСУ вооружения и военную технику.

«Я убежден, что Украина [с учетом новых поставок] может эффективно держать линию [фронта] на востоке», — подчеркнул госсекретарь.

По его данным, украинские военные получают необходимые системы вооружений от США. Соответственно, добавил он, ВСУ могут развивать успехи на Черном море, способны создать угрозу российским войскам в Крыму.

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Ранее сообщалось, что на этой неделе США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $400 млн.