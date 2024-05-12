Посол Канады в России охарактеризовала отношения Оттавы и Москвы

Отношения между Оттавой и Москвой в последние годы значительно ухудшились, заметила в интервью CBC посол Канады в России Сара Тейлор.

Посол России в Канаде Олег Степанов ранее сообщил, что не исключает понижения уровня дипломатических отношений с Оттавой в случае изъятия Канадой российских активов.

«Я бы сказала, что сейчас эти отношения, безусловно, находятся в крайне плохом состоянии, вероятно, они самые плохие за всю историю», — отметила Тейлор.

По ее словам, Канада проводит политику «ограниченного взаимодействия» с Россией. Она добавила, что по этой причине не посчитала возможным присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина.

Дипломат предположила, что санкции однажды окажут «значительное влияние на российскую экономику».