Король Карл III встретился с Бекхэмом после того, как отказал Гарри в важной просьбе

Король Великобритании Карл III встретился с бывшим футболистом сборной Англии и владельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом. Об этом сообщает The Sunday Times.

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10 мая у Карла III была встреча с Дэвидом Бекхэмом. По информации журналистов, монарх и бывший футболист обсуждали деятельность благотворительной организации The King's Foundation. Аудиенция состоялась после того, как король Великобритании отказался общаться со своим младшим сыном, принцем Гарри.

В апреле стало известно, что герцог Сассекский разорвал отношения с Великобританией. В документах, которые были опубликованы Регистрационной палатой, указано, что новым местом жительства младшего сына короля Карла III являются США. Эксперт по отношениям Луэлла Олдерсон заявила, что принц Уильям, вполне возможно, мог негативно отнестись к решению своего брата.

8 мая принц Гарри выступил по случаю 10-летия «Игр непобежденных» в соборе Святого Павла. При этом Меган Маркл пропустила торжественную церемонию. Инсайдеры говорили, что принц Гарри может увидеться с отцом, если монарх не будет слишком занят. Однако встреча все-таки не состоялась.