Названы основные претенденты на пост президента Литвы

В Литве в воскресенье, 12 мая, начались выборы президента. Эксперты полагают, что кандидат не определится в первом туре, понадобится второй. Он может состояться 26 мая, пишет РБК.

В кампании принимают участие восемь кандидатов. Для победы в первом туре претендент на президентское кресло должен набрать 50%.

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Глава государства обладает значительной властью, имеет право накладывать вето на парламентские решения, при необходимости может распустить сейм (парламент), отвечает за внешнюю политику. Срок полномочий составляет пять лет.

По данным опроса, проведенного в апреле новостным агентством ELTA, 35,2% литовцев готовы отдать голоса за действующего президента Гитанаса Науседу.

Часть жителей страны отдает предпочтение адвокату Игнасу Вегеле —12,3% участников опроса проголосовали за него, а 10,2% респондентов желают видеть главой государства премьер-министра Ингриду Шимоните.

Четвертый кандидат — Ремигиюс Жемайтайтис, ранее был лишен депутатского мандата за антисемитские высказывания. Его поддержали 8,7% участников опроса. Рейтинги остальных претендентов не превысили 5%.

Эксперты отметили, что Науседа в прошлом - член Компартии Литвы, банковский работник. В настоящее время поддерживает Украину, помогает белорусской оппозиции, договорился о военно-технической помощи с ФРГ.

Вегеле активно выступает за защиту христианских ценностей и борьбу с пропагандой ЛГБТ* (признана в России экстремистской организацией и запрещена). Шимоните поддерживают избиратели в крупных городах, на прошлых выборах она набрала больше голосов в первом туре, чем Науседа.

По данным портала, почти все кандидаты во время кампании выступили за сохранение максимального жесткого курса в отношении России.