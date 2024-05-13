«Мне нужно носить более яркую одежду»: Меган Маркл ответила на критику ее смелых нарядов

Жену принца Гарри Меган Маркл раскритиковали за платье «Виндзор» с открытой спиной, которое она надела во время трехдневного визита в Нигерию (Африка). На встречу она прибыла с супругом.

Герцог и герцогиня Сассекских прилетели в страну, чтобы продвинуть проект принца Гарри, связанный со спортивными соревнованиями. Также их пригласили на саммит, который посвящен психическому здоровью. Кроме того, Меган Маркл в качестве спикера выступила на мероприятии «Женщины-лидеры». Для встреч она выбрала шелковое платье персикового цвета из коллекции 2018 года от дизайнера Хайди Меррик.

Наряд называется «Виндзор», что является фамилией королевской семьи. Британцы и нигерийцы посчитали выход в данном платье бестактным и откровенным. В 2020 году Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских привилегий, поэтому она не имеет право носить подобные наряды. Кроме того, затянутое на талии платье было с глубоким вырезом на спине и по бокам.

Ранее стало известно о состоянии принцессы Уэльской Кэтрин (Кейт Миддлтон). По словам ее супруга, – наследника британского престола принца Уильяма – у его жены, которая проходила лечение от онкологического заболевания в больнице в городе Хью-Таун на острове Сент-Мэрис, «все хорошо».