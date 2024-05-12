Власти Харьковской области вывезли более 4 тысяч человек

Более 4 тысяч человек вывезены в ходе продолжающейся эвакуации из районов Харьковской области Украины, граничащих с Россией, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

По его словам, из Чугуевского района эвакуировали 1377 местных жителей, 29 – из Богодуховского, 2097 – из Харьковского, всего эвакуировано 4073 человека, передает ТАСС.

Ранее украинская Нацполиция сообщила, что в пятницу и субботу из приграничных населенных пунктов Харьковской области Украины эвакуировано 970 человек.