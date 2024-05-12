Трамп дал большое обещание на случай победы на выборах

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что, в случае победы на предстоящих в ноябре выборах президента, закроет южную границу США, а также положит конец потоку мексиканских мигрантов, сообщает РИА Новости.

По его словам, он намерен отправить находящихся на американской территории нелегалов «туда, где им самое место».

Трамп считает, что США не переживут еще четырех лет президентства Байдена

Трамп отметил, что после его повторного прихода к власти в стране начнется «самая масштабная в американской истории операции по депортации».

Заявления бывшего президента прозвучали на крупнейшем в 2024 году митинге в штате Нью-Джерси. По данным СМИ, на него собрались до 100 тысяч человек.