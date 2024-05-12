Эрдоган объяснил отмену визита в США

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объяснил газете Kathimerini отмену визита в США и запланированную встречу с президентом Джо Байденом плотным графиком двух сторон.

Визит главы государства в Вашингтон был запланирован на 9 мая, однако его пришлось перенести на удобное для обеих сторон время, из-за несостыковки в графиках, сообщало Министерство иностранных дел Турции.

«Как вы знаете, Соединенные Штаты находятся накануне выборов, и график господина Байдена стал еще более плотным. Наши программы интенсивно продолжаются как внутри страны, так и за рубежом. Такие визиты проходят в удобное для обеих сторон время», — заявил президент Турции.

В настоящее время обсуждается подходящая дата. На вопрос о том, считает ли он, что США должны играть посредническую роль в турецко-греческих отношениях, Эрдоган ответил, что Анкара выступает за сохранение политического баланса Вашингтона в отношениях между Турцией и Грецией.

«Кроме того, у нас есть прямые контакты с Грецией без посредников. Сохранение и развитие этих контактов будет способствовать более позитивному развитию наших отношений», — заявил глава государства.

Говоря об уровне сотрудничества с Грецией в борьбе с нелегальными иммигрантами, Эрдоган сказал, что «в этой сфере контакты и обмен информацией между нашими ведомствами дали нам важные результаты».

Отмечается, что в вопросе нелегальной иммиграции необходимо международное сотрудничество и равное распределение бремени и ответственности.