Президент Турции высказался по поводу проблем с Грецией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что необходимо преодолевать все проблемы с Грецией в комплексе, хотя Афины полагают, что с Анкарой у них имеется лишь один спор - по вопросу установления границ исключительных экономических зон между двумя странами. Об этом он заявил в интервью греческой газете "Катимерини", ответив письменно на ее вопросы перед визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Анкару 13 мая.

"Цель проста - решать задачи по укреплению нашей дружбы и поднять наши двусторонние отношения до беспрецедентного в истории уровня, - сказал Эрдоган. - С этой целью мы, Турция, недавно сделали искренние и эффективные шаги и намерены продолжать это делать. У нас, Турции и Греции, не только одна и та же география, но и много общих элементов исторического измерения. Конечно, есть темы, по которым у нас разногласия, но количество вопросов, по которым мы можем прийти к согласию, немалое".

"Говоря открыто и смело обо всех проблемах в комплексе, мы можем предпринять шаги к их решению, - продолжил турецкий лидер. - Откладывание не решает проблемы. Необходимо мужественно их преодолевать и проявлять волю к решению. Точно так же, как мы стремимся - и весь мир с восхищением следит за этим - установить мир как в нашем регионе, так и в различных географических точках мира, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы гарантировать, что мир и спокойствие навсегда установятся по обе стороны Эгейского моря".

По словам Эрдогана, "легко что-то разрушить, самое сложное - это созидать и умело решать задачи". По мнению президента Турции, задача состоит в том, чтобы внести разрядку в отношения между двумя странами и попытаться разрушить предрассудки. "Все, что нам нужно, - это ориентированные на решение честные исторические шаги", - полагает Эрдоган.

Проблемы в греко-турецких отношениях

Греция и Турция, являющиеся союзниками по НАТО, оказались на грани войны в 1996 году из-за претензий турецкой стороны на два греческих необитаемых острова под общим названием Имиа. Территориальные воды Греции распространяются на 6 морских миль вокруг более чем 2 тыс. островов в Эгейском море, но Афины заявляют о праве расширить их до 12 морских миль - стандарта, признанного международным морским правом. В свою очередь Анкара неоднократно предупреждала, что подобный шаг станет поводом для объявления войны.

При этом Турция не признает 10-мильной воздушной зоны Греции над островами, считая, что воздушное пространство ограничено 6 милями. Турецкие истребители с вооружением на борту ранее регулярно вторгались в зону полетной информации соседнего государства без предоставления плана полетов, Греция поднимала на их перехват свою авиацию. Анкара неоднократно заявляла, что хочет переговоров с Афинами по "всем спорным вопросам" в Эгейском море, включая демилитаризацию островов. Греция заявляет о готовности вести с Турцией переговоры лишь по вопросу установления границ исключительных экономических зон, чтобы представить результаты на рассмотрение Международного суда в Гааге.

В декабре прошлого года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи в Афинах подписали декларацию об отношениях дружбы и добрососедства. По мнению Мицотакиса, декларация позволит Греции и Турции в дальнейшем расширить повестку диалога, экономическое сотрудничество и укрепить взаимное доверие, а также, когда созреют условия, приступить к решению спора о разграничении континентального шельфа и исключительных экономических зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.