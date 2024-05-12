Forbes: помощь Киеву в возвращении мужчин негативно повлияет на экономику Польши
Возможная помощь Польши Киеву в возвращении украинских мужчин призывного возраста может повлечь негативные последствия для польской экономики.
Об этом пишет Forbes.
«Этот шаг может оказать значительное влияние на польскую экономику», — говорится в публикации.
По данным журнала, причиной этого может стать тот факт, что тысячи украинских граждан, проживающих в Польше, могут быть вынуждены оставить работу и пойти в армию.
Ранее польский судья Томаш Шмидт заявил, что граждане Польши не хотят войны с Россией и Белоруссией.
Также министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам, что республика не готовится и не будет посылать на Украину свои войска.