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Боррель заявил, что Израиль обязан обеспечить безопасность мирных жителей в Рафахе

Израиль в соответствии с международным правом обязан обеспечить безопасность жителей Рафаха. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на своей странице в X (ранее Twitter) на фоне израильской операции в восточной части города.

Боррель заявил, что Израиль обязан обеспечить безопасность мирных жителей в Рафахе
© globallookpress.com
"Израиль обязан в соответствии с международным правом обеспечить безопасность гражданских лиц", - написал Боррель. Он также призвал Израиль прекратить наземную операцию в Рафахе, так как она еще больше усугубит гуманитарный кризис.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о начале точечной контртеррористической операции в восточной части Рафаха, а также о нанесении ударов по военным объектам радикального палестинского движения ХАМАС в этом районе.

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