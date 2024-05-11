Грету Тунберг силой увели с акции во время "Евровидения"

Полиция силой увела экоактивистку Грету Тунберг с площади Хюллие Сташунсторг в городе Мальмё на юге Швеции, где она принимала участие в демонстрации в поддержку Палестины. Об этом сообщает газета Expressen.

Площадь находится поблизости от спортивно-концертного комплекса "Малмё Арена", где проходит конкурс "Евровидение". 11 мая - день финальных выступлений. Полиция пытается оттеснить демонстрантов, которые все прибывают. Атмосфера, по сообщению СМИ, накаляется. Из толпы доносятся нецензурные выкрики в адрес полиции.

Шведским полицейским помогают их коллеги из Дании и Норвегии, специально приглашенные для помощи в поддержании порядка во время конкурса. По решению руководства полиции, поезда, маршрут которых проходит через станцию Хюллие, перенаправлены по другим веткам.

В Швеции Грету Тунберг оштрафовали за блокировку входа в парламент

Ранее в cубботу в Мальмё прошла антиизраильская демонстрация, в которой приняли участие от 6 до 8 тыс. человек.