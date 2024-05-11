$91.82+0.7098.95+0.64
Войти в почту

Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
© Lenta.ru
«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», — написал Терехов.

Ранее российское Минобороны заявило, что военные ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов в подконтрольной Киеву Харьковской области. По данным ведомства, российские солдаты заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

Наступление России на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он не сумел ответить на вопрос, какие резервы российские войска готовы бросить в бой.

В США подтвердили, что Россия начала наступление на Харьков. Вашингтон признал, что помогал Киеву подготовиться к этому. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В мире
Игорь Терехов
Джон Кирби
Владимир Зеленский
Вашингтон
Киев
Харьков
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости