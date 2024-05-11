Польше предрекли проблемы из-за высылки украинских призывников

Возможное решение правительства Польши о выдаче Украине призывников чревато проблемами и экономическими издержками. Об этом сообщил Forbes.

Отмечается, что в данный момент украинские граждане в Польше занимают рабочие места. Если их решат выдать Киеву, то они будут вынуждены уволиться и отправиться на фронт. В связи с этим польским работодателям придется искать новых сотрудников, что чревато экономическими проблемами.

Также существует риск того, что украинцы, опасаясь отправки на родину, могут отправиться в другие страны Европейского союза. Большинство из них работают в промышленном производстве и на стройках.

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не намерена отправлять военных на Украину. При этом он добавил, что Варшава продолжит помогать Киеву, в том числе обучать украинских солдат.