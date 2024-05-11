В центре Тбилиси началась массовая акция

В центре Тбилиси проходит масштабная акция протеста против закона «О прозрачности иностранного влияния» (закона об иноагентах). Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, крупная акция с требованием отзыва закона об иноагентах была запланирована неправительственными организациями.

Журналисты отметили, что протестующие собрались в четырех локациях Тбилиси и движутся маршем в сторону площади Европы, где планируют провести массовый митинг, самый многочисленный за последний месяц.

Ранее массовые акции протесты прошли в столице республики 1 мая. Горожане пришли на митинги с флагами США, Евросоюза и Грузии.