В Турции отреагировали на скандальный поступок израильского дипломата

Скандальный поступок постпреда Израиля в ООН подтверждает, что Тель-Авив не признает международное право. Об этом в соцсети X заявил заместитель председателя турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, сообщает Milliyet.

«Уничтожение израильским послом устава ООН с помощью измельчителя бумаг после решения по Палестине еще раз показало, что Израиль не признает международное право», — написал Челик.

По его словам, международное сообщество должно предпринять более конкретные и продвинутые шаги, «чтобы положить конец варварской агрессии правительства Нетаньяху против палестинцев». Необходимо давление на Совбез ООН, чтобы тот признал Государство Палестина.

Челик добавил, что голосование на генассамблее ООН показало, что сейчас существует международный консенсус по проблеме конфликта на Ближнем Востоке.

Накануне Генассамблея приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в ООН и рекомендующую Совбезу принять страну в члены ООН.

При этом постпред Израиля Гилад Эрдан вынес на трибуну шредер и измельчил в нём устав ООН. Он заявил, что в международной организации хотят «продвинуть создание палестинского террористического государства».