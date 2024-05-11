Нуланд: Украина недостаточна сильна для переговоров с Россией

Ни в 2022 году, ни сейчас Украина не находится в достаточно сильной позиции для ведения переговоров с Россией. Такое мнение выразила в интервью американскому изданию Politico бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

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«Они не были в достаточно сильной позиции тогда. Они не в достаточно сильной позиции сейчас», — заявила Нуланд.

По ее мнению, единственная сделка, на которую могла бы пойти Россия, связана с уступками Украиной своих территорий. А это, по словам Нуланд, «было бы ненадежно».

На вопрос о том, сможет ли Украина вернуть все территории, которыми когда-то обладала, Нуланд ответила: «Украинскому народу решать, какими должны быть его территориальные амбиции». При этом она выразила уверенность, что вывод российских войск необходим, так как в противном случае Украина всегда будет под угрозой.

В начале марта стало известно, что Нуланд покидает пост замгоссекретаря США по политическим вопросам. Отставка стала неожиданной.

Официальный представитель американского дипведомства Мэттью Миллер официально заявил, что уход Нуланд с поста не связан с расследованием ее деятельности на Украине.