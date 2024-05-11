Политолог раскрыл, при каких обстоятельствах Пашинян уйдет в отставку

Отставка премьер-министра республики Армении Николы Пашиняна произойдет только в том случае, если этого захочет политическая элита. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Если значительная часть политической элиты в Армении посчитает, что ей выгодно Пашиняна свергнуть, тогда, может быть, что-то изменится. Но не сказать, что отставка может произойти прямо сейчас. На мой взгляд, со стороны элиты Пашиняну практически ничего не угрожает. Это не означает, что так будет всегда. Но вполне себе означает, что эти протесты на сегодняшний день не создают ему проблем. Мы видим, как он ведет себя достаточно агрессивно по отношению к оппозиции и не собирается прислушиваться к ее требованиям. Также большинство армян, безусловно, не поддерживают разрыв отношений с Россией. Но политическая элита в целом поддерживает. И простые люди ничего с этим сделать не могут», — сообщил Владимир Брутер.

По словам политолога, протесты в Армении связаны с тем, что общество не видит защиты национальных интересов страны.

«Всю команду, которая была до Пашиняна, политически ликвидировали. Новой на ее месте, которая могла бы отстаивать интересы общества, не появилось. Дело тут не только в пророссийском векторе, а дело в национальном векторе. Как бы Армения очень легко и без всякого сопротивления сдала все свои интересы в Карабахе. И сдала все свои интересы вокруг Карабаха. [Никол] Пашинян не устраивает людей тем, что он сдал значительную часть национальных интересов», — отметил Брутер.

Представитель Армянской церкви Баграт Галстанян потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Под руководством архиепископа проходят массовые протесты.