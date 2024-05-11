ХАМАС обнародовал видео со скончавшимся заложником

Вооруженное крыло ХАМАС "Бригады Кассама" в субботу опубликовало в Telegram видео, на котором видно израильского заложника, удерживаемого в секторе Газа после нападения палестинского исламистского движения 7 октября в Израиле.

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На этих кадрах длительностью около десяти секунд виден мужчина с опухшим глазом и изможденным видом, произносящий свое имя. Он стоит перед стеной, выложенной белой плиткой, в темном месте. Сообщение, дата которого не указана, сопровождается хештегами, написанными на арабском и иврите: "Время истекает" и "Ваше правительство лжет". Как отмечает Al-Jazeera, речь идет о 51-летнем Надаве Попплевелле. Видео было обнародовано накануне 14 мая, даты провозглашения Государства Израиль, созданного в 1948 году.

Немногим позже "Бригады Кассама" заявили, что "израильский заложник Надав Попплевелл скончался от ран, полученных в результате израильского авиаудара более месяца назад", уточняет саудовский телеканал Al-Arabiya.

Непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС по обеспечению перемирия в Газе, связанные с освобождением заложников, продолжаются после того, как делегации стран-посредников (Египет, Катар, США) покинули Каир в четверг без достижения соглашения по итогам переговоров.