Трамп считает, что США не переживут еще четырех лет президентства Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Соединенным Штатам грозит беда, если действующий американский лидер Джо Байден победит на выборах в ноябре.

"В глубине души вы понимаете, что эта страна не переживет еще четырех лет [президентства] продажного Джо Байдена. Он продажный, он коррумпированный, он некомпетентный", - сказал экс-президент, выступая перед сторонниками в городе Уайлдвуд (штат Нью-Джерси).

Трамп убежден, что Соединенные Штаты "в большой беде" и рискуют оказаться втянутыми в третью мировую войну из-за политики действующей американской администрации.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.