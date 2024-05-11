Предвыборный штаб Дональда Трампа активно рассматривает Никки Хейли как кандидата на пост вице-президента, сообщили Axios два человека, знакомых с ситуацией.

Отношения между этими соперниками в Республиканской партии остаются прохладными, но Трамп мог бы выбрать Хейли, если бы был убежден, что она поможет ему выиграть президентские выборы и избежать потенциального тюремного заключения, отмечает сайт.

Республиканцы, близкие к двум политическим тяжеловесам, считают, что примирение Хейли и Трампа отвечает взаимным интересам, несмотря на их ожесточенную борьбу на праймериз Республиканской партии и расходящиеся взгляды по некоторым важным вопросам. Трамп изо всех сил пытается компенсировать недостаток средств в битве против президента Джо Байдена и оплатить судебные издержки.

Между тем Хейли имеет тесные связи с донорами-миллиардерами, которые настороженно относятся к бывшему главе государства. Она соберет около 100 своих крупнейших спонсоров в Чарлстоне в Южной Каролине в понедельник и вторник, чтобы поблагодарить их за поддержку ее президентской кампании, сообщила The Wall Street Journal.

Примирение с Хейли, бывшим послом США в ООН при его президентстве, также может помочь Трампу привлечь голоса многих влиятельных республиканцев, которые продолжали голосовать за нее на праймериз даже после того, как она вышла из предвыборной гонки, но ее имя оставалось в бюллетенях. В частности, на первичных выборах в Индиане во вторник Хейли получила более 20 процентов голосов.

У Трампа и Хейли разные взгляды на многие вопросы. Политик настаивала на том, чтобы направить больше средств на Украину и позволить этой стране стать членом НАТО. Бывший президент этого не сделал. Трамп раскритиковал Хейли за предложенные ею реформы, такие как повышение пенсионного возраста для будущих поколений.