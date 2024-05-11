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В Херсонской области тысячи человек остались без газа

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области под обстрел попала газораспределительная станция. Об этом заявил глава областной военной администрации подконтрольных Украине районов Херсонской области Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

В Херсонской области тысячи человек остались без газа
© Lenta.ru
«Под российский обстрел попала газораспределительная станция в Станиславской общине. Без газа остались населенных пункта: Станислав, Широкая Балка, Александровка и Софиевка», — поделился информацией он, добавив, что в них проживают более двух тысяч человек.

Прокудин отметил, что вернуть газоснабжение потребителям пока не представляется возможным.

В этот же день также стало известно о повреждениях инфраструктуры в результате ракетного удара в пригороде Сум. Представители администрации украинского города заявили, что последствия удара уточняются.

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