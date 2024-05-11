Пекин нашел нового союзника в Европе

Будапешт вошел в «круг друзей» Пекина, стал стратегическим партнером Китая, после того, как председатель КНР Си Цзиньпин побывал с государственным визитом в Венгрии, пишет газета Financial Times.

Автор статьи отметил, что в ходе европейского турне глава Китая посетил Францию, Сербию и Венгрию, провел переговоры с официальными лицами этих стран.

«Будапешт теперь стал членом того, что Си Цзиньпин называет «кругом друзей» Пекина — тех стран, которые больше всего оказывают поддержку усилиям Китая по противодействию мощи США», — пояснил обозреватель.

Усиление связей между Китаем и Венгрией позволит Будапешту претендовать на дипломатическую и инвестиционную поддержку КНР, уточнил эксперт.

В США объяснили цель визита Си Цзиньпина в Европу

Ранее сообщалось, что попытки западных лидеров повлиять на Си Цзиньпина, заставить его оказать давление на Россию по украинскому вопросу, рассердили китайского лидера и привели к ухудшению отношений между Китаем и рядом европейских стран.