Макрон заявил, что Евросоюз усилит поддержку Украины

Евросоюз усилит в ближайшие недели поддержку Украины. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон 11 мая сообщил в своем аккаунте в соцсетях.

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Отвечая на вопросы пользователей, Макрон отметил, что будущее и безопасность страны поставлены на карту на Украине. Он добавил, что по этой причине необходимо оказывать Киеву больше помощи, что и будет сделано в ближайшие недели.

«[Необходимо] поставлять украинцам больше техники», — подчеркнул французский лидер.

Как писала «Парламентская газета», Макрон в конце февраля на встрече в Париже допустил возможность отправки солдат НАТО и Евросоюза для помощи Киеву. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что французский контингент станет приоритетной и законной целью для армии России. Аналогичную позицию обозначал директор СВР Сергей Нарышкин, говоря о подготовке Парижем двух тысяч военных.