В Турции оценили вероятность ядерного конфликта РФ с НАТО

Вероятность ядерной войны в результате конфликта НАТО и России становится всё более пугающей. Турции необходимо осознать эту опасность и подготовиться к ней. Об этом в субботу написал обозреватель турецкой газеты T24 Хакан Аксай.

«К сожалению, вся эта проблема не похожа на театральную постановку. В последнее время все более пугающей становится возможность войны между Россией и странами НАТО с использованием ядерного или обычного оружия», — написал Хаксай.

По его словам, война может начаться как в результате преднамеренного удара, так и из-за нелепой случайности.

Хаксай считает, что поставки оружия из США и постоянные провокационные заявления политиков Франции, Британии, Литвы, только усугубляли ситуацию.

В итоге Россия «не была удовлетворена дипломатическими встречами с некоторыми западными послами» и объявила, что «проведет вблизи Украины учения с применением тактического ядерного оружия».

В России ответили на прогноз НАТО о сроке начала прямого конфликта

Это говорит о том, что сейчас «нам дышит в затылок война между Россией и НАТО» с перерастанием в третью мировую и ядерную катастрофу, пишет Хаксай.

Обозреватель призвал власти и оппозицию Турции осознать опасность и подготовиться к защите.

В феврале Владимир Путин заявил о готовности к мирному урегулированию конфликта.