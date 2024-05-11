«Удар по России» обернулся миллионными расходами для Италии

В итальянских портах в настоящее время находятся семь океанских яхт, принадлежащих богатым россиянам. Власти страны задержали их в рамках санкционной политики ЕС и вынуждены содержать, сообщает France 24.

По данным портала, Рим желает конфисковать семь кораблей, перепродать их, но сталкивается со значительными юридическими трудностями.

В пресс-службе порта «Империя» рассказали, что у его пирса пришвартована яхта Lady M, длина которой составляет 63 метра. В марте 2022 года она была задержана судебными органами страны в рамках исполнения санкций. Все эксплуатационные расходы, включая плату за стоянку в порту, несет Минфин Италии.

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Журналисты отметили, что за два года итальянское правительство потратило почти 32 миллиона евро на обслуживание судов.

Адвокат Андреа Саккуччи подчеркнул, что окончательная конфискация яхт возможна, но действия правительства в таком случае нарушат фундаментальные права человека, к которым относится в том числе и право на владение собственностью.