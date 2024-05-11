На фоне заявлений и агрессии лидеров стран Запада на данный момент риск прямого столкновения НАТО и России сохраняется без перспектив к позитивным изменениям. Об этом заявил обозреватель Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft (RS).

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«[Ухудшение отношений между Москвой и странами Запада] должно служить напоминанием того, что вероятность широкомасштабного столкновения НАТО с Россией никуда не исчезала. Ситуация все больше напоминает спираль эскалации», — говорится в публикации.

Аналитик отметил, что главная причина негативной динамики лежит в агрессивных действиях западных стран.

На Западе признали раскол в НАТО из-за политики Украины

Ранее аналитик Марк Эпископос заявил, что Соединенным Штатам Америки необходимо как можно скорее прийти к мирному урегулированию украинского конфликта, несмотря на все сопутствующие «трудные решения».