Певца из Нидерландов отстранили от «Евровидения» из-за таинственного инцидента

Голландца Йоста Кляйна отстранили от участия в шоу жюри «Евровидения» из-за таинственного инцидента. Об этом сообщает Телерадиовещательная корпорация Нидерландов (NOS).

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Какой именно инцидент привел к отстранению Кляйна, пока остается тайной. Европейский вещательный союз (EBU) начал расследование в отношении исполнителя.

В одной из версий утверждается, что Клейн вступил в конфронтацию с одним из фотографов. Так заявляет телеканал SVT.

До этого сообщалось, что на бельгийском ТВ прервали выступление израильтянки Эден Голан на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Мальмё (Швеция).

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9 мая в полуфинале конкурса выросшая в России Голан выступила и прошла в финал. Часть слушателей в зале пыталась освистать ее из-за действий Израиля в секторе Газа.

В Бельгии конкурс транслировал телеканал VRT, во время номера Голан трансляцию прервали.

Ранее «Евровидение» уличили в организации фейковых оваций во время выступления Голан.