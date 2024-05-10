Трамп напомнил Байдену об обещании участвовать в предвыборных дебатах

10 мая Байден заявил, что он готов принять участие в дебатах со своим конкурентом в предвыборной гонке Трампом.

Дональд Трамп, экс-президент США, напомнил действующему американскому президенту Джо Байдену о его обещании провести с ним дискуссию. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на телеканал Fox News.

«Дорогой Джо, теперь, когда ты согласился участвовать в дебатах на ныне умирающем шоу Говарда Стерна, давай устроим это прямо сейчас. Я готов пойти куда угодно», — сказал Трамп.

Трамп считает, что Байден не не хочет проведения таких дебатов, но на него будет оказано большое давление, поэтому в итоге ему придется пойти на этот шаг.

Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США.

Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.