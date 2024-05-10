Борелль озвучил позицию Китая в российско-украинском конфликте

Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза, в интервью испанской радиостанции RTVE заявил, что Китай не заинтересован в том, чтобы повлиять на Россию в вопросе ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

«Мы давно говорим Китаю, что он должен использовать свое влияние. Китай не делает этого, потому что у него нет никакой заинтересованности в этом», — сказал он.

Глава МИД Великобритании: Запад должен „пересидеть“ Путина на Украине

Боррель добавил, что решения о помощи Киеву в будущем заблокированы из-за позиции одного из 27 государств в составе ЕС. По его мнению, достигнуть единогласных решений между странами сейчас сложно.