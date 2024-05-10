В Ереване начались акции протеста с требованием отставки Пашиняна

Акции гражданского неповиновения и забастовки начались в столице Армении, Ереване, с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протесты транслируются в режиме реального времени по местным новостным порталам.

Многотысячное шествие во главе с лидером движения "Тавуш во имя родины" архиепископом Багратом подходит к университетам с призывом к студентам присоединиться к их борьбе. Как заявил лидер студенческого совета Ереванского государственного университета Хачик Абаджян, в главном вузе страны прекращен учебный процесс, студенты объявили забастовку и присоединились к шествию оппозиции. В Telegram-каналах, связанных с движением "Тавуш во имя родины" публикуются видео, на которых видно, как протестующие перекрывают улицы столицы.

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Ранее Служба национальной безопасности Армении предостерегла от противоправных действий участников акций, пообещав, что "любое неправомерное действие, угрожающее конституционному строю, будет нейтрализовано с применением всех предусмотренных законом инструментов".