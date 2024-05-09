Порнозвезда рассказала в суде о сексе с Дональдом Трампом

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что его предшественник Дональд Трамп откажется признать результаты предстоящих в ноябре выборов главы государства в том случае, если вновь потерпит поражение.

«Я уверяю вас, он не сделает этого», — сказал американский лидер.

Кроме того, он отметил, что считает «опасным» такой сценарий.

Ранее Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо.

Также Трамп предложил провести дебаты с Байденом в суде Нью-Йорка.