Порнозвезда рассказала в суде о сексе с Дональдом Трампом

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Байден: Трамп не признает результаты выборов, если вновь потерпит поражение

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что его предшественник Дональд Трамп откажется признать результаты предстоящих в ноябре выборов главы государства в том случае, если вновь потерпит поражение.

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© RT на русском

«Я уверяю вас, он не сделает этого», — сказал американский лидер.

Кроме того, он отметил, что считает «опасным» такой сценарий.

Ранее Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо.

Также Трамп предложил провести дебаты с Байденом в суде Нью-Йорка.

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