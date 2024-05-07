МИД возмутился запретом атрибутики Дня Победы в Берлине 8-9 мая

Запрет властями Берлина российской атрибутики и символов Дня Победы 8-9 мая абсолютно неприемлем. Об этом Германии.

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«Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8-9 мая 2024 года на основных советских воинских мемориалах запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма», — подчеркнули в дипмиссии, потребовав отмены всех запретов.

В другом заявлении российские дипломаты также указали, что берлинская городская администрация запретила демонтрацию символики с литерами «Z» и «V».

Ранее спортсменов из России предупредили, что на Олимпийских играх — 2024 в Париже их ждут дисциплинарные меры вплоть до дисквалификации за демонстрацию символики с буквой «Z».