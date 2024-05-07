Президент Абхазии освободил от должности главу МИД Инала Ардзинба

Пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжания сообщает, что глава государства освободил от должности министра иностранных дел Инала Ардзинба. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Бжания уже издал соответствующий указ. Согласно тексту документа, исполнение обязанностей главы абхазского МИД переходит на заместителя министра иностранных дел Ираклия Тужба.

«Освободить Ардзинба Инала Батувича от должности министра иностранных дел Республики Абхазия», — говорится в тексте указа.

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