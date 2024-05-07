Швеция усиливает меры безопасности на «Евровидении» из-за опасения терактов

В шведском Мальмё, где пройдет конкурс «Евровидение», принимаются экстренные меры безопасности, в том числе размещение снайперов на крышах, из-за угроз исламистов израильской делегации. Об этом пишет The European Conservative.

Песенный конкурс пройдет с 7 по 11 мая. Первоначально Тель-Авив отобрал для конкурса песню October Rain. Однако организаторы отвергли композицию, так как усмотрели в ней политический подтекст — отсылки к нападению на Израиль палестинского движения ХАМАС. Песня была переписана и получила название Hurricane.

Участие Израиля в конкурсе на фоне бомбардировок им сектора Газа вызывает недовольство среди мусульманской общины Мальмё. За городом уже закрепилась слава центра миграционной преступности и «яростных протестов», отмечает издание.

«Совет национальной безопасности Израиля заявил о «обоснованном страхе» перед терроризмом на шестидневном музыкальном конкурсе», — говорится в статье.

При этом почти каждую субботу в городе проходят «бурные» демонстрации против войны в Газе. А многие представители шведских левых требовали не допускать Израиль на «Евровидение», как и Россию.

Представительница Израиля на конкурсе Эден Голан на фоне угроз не приняла участие в церемонии открытия «Евровидения», которая прошла в воскресенье, 5 мая.

«Организаторы «Евровидения» заявили о своем намерении запретить зрителям приносить любые палестинские флаги и символы, а шведская полиция предупредила о риске взрывов, расстрелов и даже похищений на политически окрашенном конкурсе», — отмечает издание.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ Израиль перешел в состояние войны и ударил по сектору Газа. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями, а также гибелью тысяч мирных жителей, в том числе детей.