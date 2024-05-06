Си Цзиньпин высказался о мирной конференции по Украине

Китай поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана как Россией, так и Украиной, сообщил на пресс-конференции председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, глава КНР призвал к разрешению конфликта дипломатическим путем на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

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Китайский лидер отметил, что как показывает история, конфликт может быть решен только путем переговоров. В связи с этим, добавил он, Пекин призывает все стороны возобновить диалог.

«Мы поддержим проведение международной мирной конференции, которая будет признана Россией и Украиной, которая будет проходить в условиях равноправия и сделает возможными сбалансированные дискуссии», — уточнил Си Цзиньпин.

Пекин выступает против использования кризиса для того, чтобы переложить ответственность на третьи страны, очернить их репутацию и инициировать новую холодную войну, констатировал председатель КНР.

Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной, сообщил ранее Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что на протяжении всего конфликта страна активно работала над тем, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров.