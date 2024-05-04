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Госдеп: США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса

США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, насколько это возможно, заявила помощница главы Госдепа Мэллори Стюарт.

Госдеп: США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса
© РИА Новости
«Важно продолжать сотрудничество, насколько это возможно», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в NASA заявили, что Россия при желании может присоединиться к программе Artemis.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает сотрудничество с США по мирному космосу, но в других областях отношения находятся не на лучшем уровне.

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