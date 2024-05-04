В США выступили против расширения НАТО

В США кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший выступил против расширения Североатлантического альянса, сообщает «Лента.ру».

По его словам, события вокруг Украины являются конфликтом, которого «хотели». Политик призвал подвергнуть НАТО проверке по многим причинам, так как нынешняя версия организации «не имеет смысла».

«Если обратить внимание на то, что Россия и Китай обладают гиперзвуковыми ракетами, то как возможна передислокация миллиона американских солдат через Атлантику?» — заявил Кеннеди-младший.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет получить приглашение в организацию.