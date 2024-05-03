G7 рассматривает выделение Киеву пакета помощи на $50 млрд

Соединенные Штаты ведут переговоры с другими странами Группы семи (G7) по предоставлению помощи киевским властям в размере $50 млрд, значительную часть этой суммы планируется вернуть с помощью замороженных российских активов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, США пытаются добиться того, чтобы соглашение о выделении помощи было подписано на саммите G7, который пройдет в Италии в июне. Как отмечает агентство, переговоры по этой теме идут тяжело и заключение соглашения может занять несколько месяцев.

Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила ведение переговоров по данной теме.

"Мы это обсуждаем <...>. В идеале мы бы хотели, чтобы все страны G7 приняли участие [в выделении помощи], чтобы США не делали это в одиночку", - сказала она в интервью Bloomberg.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них примерно $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах.

Песков оценил последствия продления военной помощи США Украине

24 апреля Сенат Конгресса США одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, о конфискации замороженных активов РФ фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая.