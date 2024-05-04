В ЕС предупредили Украину о трудностях с получением новой помощи

Евросоюзу будет сложно обеспечить долгосрочную финансовую помощь Украине без отчета о расходовании средств с ее стороны. Такое мнение в эфире украинского телемарафона выразила представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова. Матернова напомнила, что помимо военной поддержки Украина получает от Евросоюза крупные средства на поддержание уровня общественных услуг, выплаты зарплат бюджетникам, пенсий пенсионерам и т.д.

"Людям на Украине надо осознавать, что (…) если граждане ЕС считают, что мы только отдаем деньги и не имеем прозрачности, отчетности — тогда в долгосрочной перспективе такую поддержку будет трудно обеспечить", — сказала представитель ЕС, подчеркнув, что это вопрос более политический, чем юридический.

В 2023 и 2024 годах государственный бюджет Украины составляется с рекордным дефицитом, который предполагается покрывать за счет помощи западных партнеров. В этом году заложен дефицит в размере $43,9 млрд, 2023 год был завершен с дефицитом бюджета $33,4 млрд.