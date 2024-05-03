Байден подпишет указ против притеснения журналистов по всему миру

Президент США Джо Байден вскоре подпишет указ, направленный на борьбу с притеснением журналистов по всему миру. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В ближайшие недели президент подпишет указ в ответ на нарушение свободы печати по всему миру", - заявила представитель Белого дома.

По ее словам, Байден назовет это "серьезной угрозой национальной безопасности и примет меры, в том числе [введет] санкции и запреты на выдачу виз, в отношении тех, кто пытается заставить молчать прессу".

Всемирный день свободы печати был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года и ежегодно отмечается 3 мая.