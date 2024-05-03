Под «Волчьим логовом» Гитлера нашли скелеты без стоп и кистей рук

Группа археологов-энтузиастов из организации Latebra Foundation обнаружила пять скелетов без стоп и кистей рук под домом, который являлся штаб-квартирой Адольфа Гитлера в Польше и был известен как «Волчье логово». Об этом сообщает Der Spiegel.

© Piotrek Fundacja Latebra / YouTube

Уточняется, что скелеты были обнаружены под полом виллы, владельцем которой был главнокомандующий Люфтваффе Герман Геринг 29 апреля. Останки принадлежат трем взрослым, одному подростку и одному младенцу. У них у всех отсутствовали стопы и кисти рук. На данный момент установить их личности невозможно. Кроме того археологи и судмедэксперты не смогли точно узнать, когда именно их тела оказались под полом виллы — во время Второй мировой войны или уже после нее.

На данный момент по факту обнаруженной находки следствие начало расследование.

Во время Второй мировой войны «Волчье логово» состояло примерно из 200 построек и занимало площадь 250 гектаров на северо-востоке Польши. Большую часть комплекса разрушили сами немецко-фашистские войска во время отступления в начале 1945 года. Сейчас его территория открыта к посещению туристов.