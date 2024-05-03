Под «Волчьим логовом» Гитлера нашли скелеты без стоп и кистей рук

Под «Волчьим логовом» Гитлера обнаружили пять скелетов без стоп и кистей рук
Группа археологов-энтузиастов из организации Latebra Foundation обнаружила пять скелетов без стоп и кистей рук под домом, который являлся штаб-квартирой Адольфа Гитлера в Польше и был известен как «Волчье логово». Об этом сообщает Der Spiegel.
Уточняется, что скелеты были обнаружены под полом виллы, владельцем которой был главнокомандующий Люфтваффе Герман Геринг 29 апреля. Останки принадлежат трем взрослым, одному подростку и одному младенцу. У них у всех отсутствовали стопы и кисти рук. На данный момент установить их личности невозможно. Кроме того археологи и судмедэксперты не смогли точно узнать, когда именно их тела оказались под полом виллы — во время Второй мировой войны или уже после нее.
На данный момент по факту обнаруженной находки следствие начало расследование.
Во время Второй мировой войны «Волчье логово» состояло примерно из 200 построек и занимало площадь 250 гектаров на северо-востоке Польши. Большую часть комплекса разрушили сами немецко-фашистские войска во время отступления в начале 1945 года. Сейчас его территория открыта к посещению туристов.