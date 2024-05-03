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«Это самоубийство»: профессор высказался о возможном выходе Армении из ЕАЭС

Возможный выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обернется для республики самоубийством с экономической точки зрения, поделился мнением в эфире радио «Sputnik Армения» доктор экономических наук, профессор, руководитель исследовательского центра «Альтернатива» Татул Манасерян. По его словам, как только Ереван покинет блок, его место займет Баку.

«Это самоубийство». Профессор — о возможном выходе Армении из ЕАЭС
© globallookpress.com
Если Республика Армения выйдет из ЕАЭС, Азербайджан, образно говоря, еще до рассвета займет ее место. Вы этого хотите? И тогда, если вы поздно одумаетесь, уже не найдете там места. Почему? Потому что решения принимаются консенсусом. Именно поэтому сегодня Азербайджан не может вступить в ЕАЭС. Это означало бы самоубийство с экономической точки зрения, — сказал он.

Манасерян напомнил, что Армения в 2023 года переживала спад в сельскохозяйственном секторе экономики. Но, по его словам, несмотря на это, ей удавалось обеспечивать сельхозпродукцией партнеров за рубежом.

Хочу подчеркнуть, что, в отличие от Евросоюза, на рынок ЕАЭС поступает готовая продукция, а не сырье — медь, молибден и т.д. Здесь мы зафиксировали 46-процентный рост внешнеторгового оборота, из которых 42% приходится на страны ЕАЭС, в первую очередь, на Россию, — подчеркнул профессор.

Доктор экономических наук раскритиковал коллективный Запад за его подход к вопросу об отношениях Армении со странами ЕАЭС. По его словам, призывы западных стран присоединиться к санкциям против России не учитывают экономическую ситуацию в республике. При этом, как подчеркнул профессор, сами западные компании грезят о сотрудничестве с российским рынком даже в условиях ограничений. По его оценкам, от 70% до 80% западных частных компаний либо прямо, либо косвенно присутствуют на рынке в РФ.

Чего они хотят от маленькой Армении? Если бы Армения находилась между Соединенными Штатами и Канадой, или на каком-то острове рядом с Австралией, возможно, такие призывы были бы уместны, — подчеркнул эксперт.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что республика пока не планирует вступать в ЕАЭС. При этом он допустил, что в будущем обсуждение этого вопроса возможно и это будет зависеть от того, какие дополнительные экономические выгоды получит Баку.

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