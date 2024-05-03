«Это самоубийство». Профессор — о возможном выходе Армении из ЕАЭС

Возможный выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обернется для республики самоубийством с экономической точки зрения, поделился мнением в эфире радио «Sputnik Армения» доктор экономических наук, профессор, руководитель исследовательского центра «Альтернатива» Татул Манасерян. По его словам, как только Ереван покинет блок, его место займет Баку.

Если Республика Армения выйдет из ЕАЭС, Азербайджан, образно говоря, еще до рассвета займет ее место. Вы этого хотите? И тогда, если вы поздно одумаетесь, уже не найдете там места. Почему? Потому что решения принимаются консенсусом. Именно поэтому сегодня Азербайджан не может вступить в ЕАЭС. Это означало бы самоубийство с экономической точки зрения, — сказал он.

Манасерян напомнил, что Армения в 2023 года переживала спад в сельскохозяйственном секторе экономики. Но, по его словам, несмотря на это, ей удавалось обеспечивать сельхозпродукцией партнеров за рубежом.

Хочу подчеркнуть, что, в отличие от Евросоюза, на рынок ЕАЭС поступает готовая продукция, а не сырье — медь, молибден и т.д. Здесь мы зафиксировали 46-процентный рост внешнеторгового оборота, из которых 42% приходится на страны ЕАЭС, в первую очередь, на Россию, — подчеркнул профессор.

Доктор экономических наук раскритиковал коллективный Запад за его подход к вопросу об отношениях Армении со странами ЕАЭС. По его словам, призывы западных стран присоединиться к санкциям против России не учитывают экономическую ситуацию в республике. При этом, как подчеркнул профессор, сами западные компании грезят о сотрудничестве с российским рынком даже в условиях ограничений. По его оценкам, от 70% до 80% западных частных компаний либо прямо, либо косвенно присутствуют на рынке в РФ.

Чего они хотят от маленькой Армении? Если бы Армения находилась между Соединенными Штатами и Канадой, или на каком-то острове рядом с Австралией, возможно, такие призывы были бы уместны, — подчеркнул эксперт.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что республика пока не планирует вступать в ЕАЭС. При этом он допустил, что в будущем обсуждение этого вопроса возможно и это будет зависеть от того, какие дополнительные экономические выгоды получит Баку.