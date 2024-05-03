Конгрессвумен рассказала о «паникующем» Зеленском и его «жуликах»

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что Владимир Зеленский находится под контролем «жуликов и сомнительных личностей», а «героических людей» он пытается уничтожить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее интервью Daily Caller.

По мнению Спартц, Зеленский легко впадает в панику, поэтому им манипулируют «сомнительные личности» из ближайшего окружения. Конгрессвумен считает, что Зеленского пугают военные и «любые сильные индивиды».

«К сожалению, он видит во многих героических людях политических оппонентов и пытается их уничтожить», - заключила Спартц.

В начале февраля Зеленский отправил в отставку главу ВСУ Валерия Залужного. СМИ писали, что напряженность в отношениях Зеленского и Залужного достигла пика после интервью генерала журналу The Economist. Залужный тогда заявил, что украинская армия не добьется «глубокого и красивого прорыва».

Позже в СМИ появилась информация, что офис Зеленского запретил главам украинских регионов общаться с Залужным, опасаясь, что глава ВСУ в будущем станет конкурентом Зеленского на выборах. В декабре 2023-го Залужный заявил, что в кабинете, где он планировал работать, было найдено прослушивающее устройство.