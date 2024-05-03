МИД Германии вызвал исполняющего обязанности посла России после обвинений Берлина в кибератаке на правящую Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Газета.Ru

«Могу вам сообщить, что на сегодня, в 12:00 (13:00 мск - прим. ТАСС), то есть уже через несколько минут, мы вызвали в МИД временного поверенного в делах российского посольства, чтобы ясно изложить позицию федерального правительства», - сказал на брифинге журналистам представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристиан Вагнер. ТАСС

Ранее глава немецкого оборонного ведомства Анналена Бербок обвинила Россию в причастности к кибератаке на СДПГ. В июне 2023 года партия объявила, что киберпреступники атаковали учетные записи электронной почты, принадлежащие ее руководителям. Lenta.ru