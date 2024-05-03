Обзор иноСМИ: Карлсон о виновных в подрыве «Севпотоков» и финны о конфликте РФ и НАТО

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Экс-помощник генсека ООН усомнился в искренности дружбы Запада с Киевом

Бывший помощник генсека ООН Михаэль фон Шуленбург заявил, что истинные друзья Украины должны помочь ей начать переговоры с Россией, а не разжигать конфликт поставками оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его

интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Фон Шуленбург, работавший над миротворческими миссиями ООН в Ираке и Сьерра-Леоне, заявил, что мира нужно добиваться путем переговоров. По его мнению, Украина лишится территорий не только из-за боевых действий, но и вследствие внутренней политической турбулентности, если не будет подписан мирный договор. Также фон Шуленбург обвинил западные страны в превращении Украины в поле боя за геополитические интересы.

Такер Карлсон обвинил США в атаке на «Северные потоки»

Американский телеведущий Такер Карлсон опубликовал интервью с советником венгерского премьера Балажем Орбаном. В ходе беседы Карлсон раскритиковал утверждения об общности членов НАТО и заявил, что за подрывом «Северных потоков» стоят власти США.

Телеведущий заявил, что США, лидирующие в НАТО, не побоялись подорвать энергоснабжение второго крупнейшего члена альянса - Германии. По его мнению, атака на «Северный поток» была совершена с подачи Вашингтона. Карлсон задался вопросом, как США и Германия могут оставаться союзниками, если Штаты «атаковали Германию».

Hürriyet: к иску против Израиля подключатся новые страны

Несколько стран из Организации исламского сотрудничества (ОИС) могут вслед за Турцией присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН. Об этом сообщает Hürriyet.

Турецкая газета отмечает, что подключиться к разбирательству в суде ООН также планируют Германия (на стороне Израиля), Ирландия (на стороне палестинцев) и Бельгия (в нейтральной позиции). Турция, как и другие страны, будет иметь право делать устные и письменные заявления по этому делу, предоставлять суду доказательства, идеи и мнения. Считается, что позиция Турции также повлияет на других членов ОИС.

The Economist: на Украине готовятся к потере Часова Яра

Заместитель главы украинской военной разведки Вадим Скибицкий

заявил в интервью The Economist, что Россия продолжит реализацию своего плана по выдавливанию украинских сил из населенных пунктов под Донецком и Луганском.

Скибицкий подчеркнул, что проблема ВСУ «очень проста» - у них нет оружия. По его словам, российские силы знали, что апрель и май будут для Украины трудным временем. Текущий проблемой ВСУ замглавы разведки назвал расположенный на возвышенности город Часов Яр. По мнению Скибицкого, потеря контроля над Часовым Яром по примеру Авдеевки - лишь вопрос времени. Это позволит России продвинуться в сторону Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска.

В Финляндии оценили вероятность конфликта России с НАТО

Новый глава Вооруженных сил Финляндии Янне Яаккола заявил, что Россия в ближайшие годы вряд ли решит проверить договоренность НАТО о взаимной обороне, атаковав одну из стран альянса. Об этом он рассказал Reuters.

В то же время Яаккола допустил, что Россия будет совершать гибридные атаки, включающие вмешательство в выборы. Ранее президент США Джо Байден, а также высокопоставленные военные из Германии и Дании выразили обеспокоенность, что долгосрочные планы России могут включать нападение на НАТО. Яаккола заявил, что сейчас Москва слишком занята украинским кризисом, поэтому не планирует конфликты с альянсом.