The Washington Post: украинцы за границей боятся мобилизации

Украинцы, находящиеся за границей, разгневаны новым законом о мобилизации, ограничивающим их права на получение консульских услуг, пишет The Washington Post. Газета отмечает, что украинцы опасаются новых, еще более жестких мер.

Ранее на Украине был принят закон о мобилизации, он вступит в силу в середине мая.

Закон уменьшает нижнюю планку призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и упрощает процедуру вручения повесток. Электронные повестки начнут получать военнообязанные украинцы, живущие за границей. После вступления закона в силу все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны будут обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней (живущие за рубежом смогут сделать это дистанционно).

Закон запрещает украинцам получать консульские услуги (к примеру, оформлять новые загранпаспорта) за границей без военно-учетных документов. Без действующего загранпаспорта во многих странах нельзя продлить ВНЖ.

Украинец Андрей, живущий в Польше, в беседе с The Washington Post сравнил Украину с обиженным импульсивным подростком. Проживающий в Британии украинец Александр заявил газете, что хотел бы вернуться в страну, но «не готов доверить жизнь» нынешнему руководству Украины.

Собеседники газеты опасаются, что власти могут прибегнуть к еще более жестким мерам, вынуждающим украинцев вернуться в страну и присоединиться к ВСУ.